На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве - РИА Новости, 29.01.2026
06:27 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/zhkkh-2070895259.html
На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве
На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве - РИА Новости, 29.01.2026
На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве
Платежки за услуги ЖКХ в московской квартире продолжают поступать на имя уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ), выяснил... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T06:27:00+03:00
2026-01-29T06:27:00+03:00
россия, украина, машина времени
Россия, Украина, Машина времени
На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве

РИА Новости: на Макаревича поступают платежки ЖКХ за квартиру в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Андрей Макаревич*
Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Андрей Макаревич*. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Платежки за услуги ЖКХ в московской квартире продолжают поступать на имя уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ), выяснил корреспондент РИА Новости.
Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в бывшей квартире музыканта на Ленинском проспекте продолжают приходить на имя Макаревича Андрея Вадимовича*.
Как сообщили собеседники агентства, плата за отопление и воду в такой квартире может составить около 11 тысяч рублей в месяц.
Ранее канал SHOT сообщал, что Макаревич* передал долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте столицы своему сыну, актеру Ивану.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".
* Лицо, признанное иностранным агентом в России.
РоссияУкраинаМашина времени
 
 
