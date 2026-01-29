https://ria.ru/20260129/zhkkh-2070895259.html
На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве
На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве - РИА Новости, 29.01.2026
На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве
Платежки за услуги ЖКХ в московской квартире продолжают поступать на имя уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ), выяснил... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T06:27:00+03:00
2026-01-29T06:27:00+03:00
2026-01-29T06:27:00+03:00
россия
украина
машина времени
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/77/1552027743_0:110:3202:1911_1920x0_80_0_0_6912b8b1f5d09b67b729475adac5b000.jpg
https://ria.ru/20251213/makarevich-2061785033.html
https://ria.ru/20251211/vino-2061276378.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/77/1552027743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d33b836f38b70e628ad144daf31e2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, машина времени
Россия, Украина, Машина времени
На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве
РИА Новости: на Макаревича поступают платежки ЖКХ за квартиру в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Платежки за услуги ЖКХ в московской квартире продолжают поступать на имя уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ), выяснил корреспондент РИА Новости.
Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в бывшей квартире музыканта на Ленинском проспекте продолжают приходить на имя Макаревича Андрея Вадимовича*.
Как сообщили собеседники агентства, плата за отопление и воду в такой квартире может составить около 11 тысяч рублей в месяц.
Ранее канал SHOT сообщал, что Макаревич* передал долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте столицы своему сыну, актеру Ивану.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени
" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина
, а также упоминается "политическая деятельность".
* Лицо, признанное иностранным агентом в России.