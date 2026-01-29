На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Платежки за услуги ЖКХ в московской квартире продолжают поступать на имя уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ), выяснил корреспондент РИА Новости.

Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в бывшей квартире музыканта на Ленинском проспекте продолжают приходить на имя Макаревича Андрея Вадимовича*.

Как сообщили собеседники агентства, плата за отопление и воду в такой квартире может составить около 11 тысяч рублей в месяц.

Ранее канал SHOT сообщал, что Макаревич* передал долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте столицы своему сыну, актеру Ивану.

В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы " Машина времени " в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина , а также упоминается "политическая деятельность".