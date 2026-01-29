Рейтинг@Mail.ru
Житель Калининградской области получил 19 лет за изнасилование падчерицы - РИА Новости, 29.01.2026
13:19 29.01.2026
Житель Калининградской области получил 19 лет за изнасилование падчерицы
Житель Калининградской области получил 19 лет за изнасилование падчерицы
Жителя Калининградской области, который почти два года насиловал свою 14-летнюю падчерицу, суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 29.01.2026
Происшествия, Россия, Калининградская область
Житель Калининградской области получил 19 лет за изнасилование падчерицы

Жителя Калининградской области осудили за изнасилование 14-летней падчерицы

Молоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 28 янв – РИА Новости. Жителя Калининградской области, который почти два года насиловал свою 14-летнюю падчерицу, суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в период с сентября 2023 года по май 2025 года подсудимый Н. совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, не достигшей 14-летнего возраста, насиловал ее.
Суд квалифицировал его действия по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (3 эпизода) - изнасилование; по части 2 статьи 135 УК РФ (2 эпизода) - совершение развратных действий без применения насилия и по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (4 эпизода) - иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей.
"Приговором Гусевского городского суда Н. по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год 6 месяцев с установлением ряда ограничений", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
Кроме того, суд по иску Гусевского городского прокурора взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей.
Отмечается, что обстоятельством, отягчающим наказание по всем эпизодам, является совершение преступлений в отношении несовершеннолетней лицом, проживающим совместно с ней.
Заголовок открываемого материала