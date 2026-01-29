https://ria.ru/20260129/zhigan-2071046842.html
Рома Жиган прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза
Рома Жиган прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза - РИА Новости, 29.01.2026
Рома Жиган прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза
Исполнитель Рома Жиган (Роман Чумаков) в беседе с РИА Новости выразил радость по поводу того, что попал под санкции Евросоюза, а также отметил, что любит Россию РИА Новости, 29.01.2026
Рома Жиган прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза
Рома Жиган о санкциях Евросоюза: люблю Россию, мне нечего делать в Европе