Рейтинг@Mail.ru
Рома Жиган прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/zhigan-2071046842.html
Рома Жиган прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза
Рома Жиган прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза - РИА Новости, 29.01.2026
Рома Жиган прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза
Исполнитель Рома Жиган (Роман Чумаков) в беседе с РИА Новости выразил радость по поводу того, что попал под санкции Евросоюза, а также отметил, что любит Россию РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:27:00+03:00
2026-01-29T17:27:00+03:00
европа
россия
жиган (чумаков роман)
владимир зеленский
евросоюз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071047791_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_b27c9d48a1f17b23df686634441d35af.jpg
https://ria.ru/20260129/sanktsii-2071028309.html
https://ria.ru/20260129/polunin-2071027332.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071047791_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_52c14076925856a58b93476609f9704a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, жиган (чумаков роман), владимир зеленский, евросоюз, общество
Европа, Россия, Жиган (Чумаков Роман), Владимир Зеленский, Евросоюз, Общество
Рома Жиган прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза

Рома Жиган о санкциях Евросоюза: люблю Россию, мне нечего делать в Европе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Рома Жиган
Рэпер Рома Жиган - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Рэпер Рома Жиган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Исполнитель Рома Жиган (Роман Чумаков) в беседе с РИА Новости выразил радость по поводу того, что попал под санкции Евросоюза, а также отметил, что любит Россию и ему нечего делать в Европе.
"Если вкратце: ура, я все делаю правильно! Если чуть более развернуто, то я рад, что все так, я очень люблю свою страну, мне нечего делать в Европе. Я рад, что они меня внесли в свои санкции, в списки", - сказал он.
Ведущий, журналист Павел Зарубин во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС внес телеведущего Павла Зарубина в санкционный список
Вчера, 16:11
По словам Жигана, он уже несколько лет назад был внесен в скандальную украинскую базу сайта "Миротворец", недавно попал в список Владимира Зеленского.
"Закончить свой комментарий я хочу такими словами: пусть они идут... со своими санкциями. Наша страна - самая лучшая, и мы ее никогда ни на что не променяем. Слава Богу за все", - заключил он.
Ранее в официальном журнале ЕС был опубликован документ, согласно которому Жиган включен в антироссийские санкционные списки ЕС.
Артист балета Сергей Полунин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС внес артиста балета Полунина в санкционный список
Вчера, 16:08
 
ЕвропаРоссияЖиган (Чумаков Роман)Владимир ЗеленскийЕвросоюзОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала