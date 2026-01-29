Рейтинг@Mail.ru
Певец Жиган попал под санкции ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/zhigan-2071033536.html
Певец Жиган попал под санкции ЕС
Певец Жиган попал под санкции ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Певец Жиган попал под санкции ЕС
Певец Жиган (Роман Чумаков) включен в санкционные списки ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:28:00+03:00
2026-01-29T16:28:00+03:00
россия
украина
жиган (чумаков роман)
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98539/88/985398885_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_87394ced89de011ee8e0903eb0f417bc.jpg
https://ria.ru/20260129/sanktsii-2071028309.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98539/88/985398885_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_6f22f013ac5f8b3a6622a86e14b53c75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, жиган (чумаков роман), евросоюз, в мире
Россия, Украина, Жиган (Чумаков Роман), Евросоюз, В мире
Певец Жиган попал под санкции ЕС

Певец Жиган попал под санкции Евросоюза

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Роман Чумаков
Рэп-исполнитель Роман Чумаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Рэп-исполнитель Роман Чумаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Певец Жиган (Роман Чумаков) включен в санкционные списки ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Роман Чумаков несёт ответственность за реализацию и поддержку действий правительства России, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в Евросоюзе и в третьей стране (Украине), посредством использования информационных манипуляций и вмешательства, а также посредством поддержки насильственного конфликта в третьей стране", - указывается в мотивационной части документа.
Ведущий, журналист Павел Зарубин во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС внес телеведущего Павла Зарубина в санкционный список
Вчера, 16:11
 
РоссияУкраинаЖиган (Чумаков Роман)ЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала