https://ria.ru/20260129/zhigan-2071033536.html
Певец Жиган попал под санкции ЕС
Певец Жиган попал под санкции ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Певец Жиган попал под санкции ЕС
Певец Жиган (Роман Чумаков) включен в санкционные списки ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:28:00+03:00
2026-01-29T16:28:00+03:00
2026-01-29T16:28:00+03:00
россия
украина
жиган (чумаков роман)
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98539/88/985398885_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_87394ced89de011ee8e0903eb0f417bc.jpg
https://ria.ru/20260129/sanktsii-2071028309.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98539/88/985398885_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_6f22f013ac5f8b3a6622a86e14b53c75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, жиган (чумаков роман), евросоюз, в мире
Россия, Украина, Жиган (Чумаков Роман), Евросоюз, В мире
Певец Жиган попал под санкции ЕС
Певец Жиган попал под санкции Евросоюза