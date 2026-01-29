Рейтинг@Mail.ru
Зеленский надеется, что пауза в ударах по энергетике начнется этой ночью - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 29.01.2026 (обновлено: 23:07 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2071096720.html
Зеленский надеется, что пауза в ударах по энергетике начнется этой ночью
Зеленский надеется, что пауза в ударах по энергетике начнется этой ночью - РИА Новости, 29.01.2026
Зеленский надеется, что пауза в ударах по энергетике начнется этой ночью
Владимир Зеленский выразил надежду, что пауза в ударах по энергетике начнется ближайшей ночью на фоне заявления президента США Дональда Трампа о просьбе к РФ не РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:57:00+03:00
2026-01-29T23:07:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263403_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_cc7e5b7d4cd3df893a9a541cb11c29fa.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071065812.html
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070978034.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bdbe8483e096b9e0a59fcce741e0c4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский надеется, что пауза в ударах по энергетике начнется этой ночью

Зеленский надеется, что после заявления Трампа пауза в ударах начнется уже ночью

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский выразил надежду, что пауза в ударах по энергетике начнется ближайшей ночью на фоне заявления президента США Дональда Трампа о просьбе к РФ не атаковать города.
Ранее Трамп заявил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине
Вчера, 18:44
"Есть сегодня заявление президента Соединенных Штатов ... Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Вчера, 13:58
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала