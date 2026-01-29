На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с наиболее сложной внутриполитической обстановкой на Украине за все время с начала конфликта, пишет немецкое издание Welt.

До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.