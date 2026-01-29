Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
13:58 29.01.2026 (обновлено: 23:37 29.01.2026)
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Владимир Зеленский сталкивается с наиболее сложной внутриполитической обстановкой на Украине за все время с начала конфликта, пишет немецкое издание Welt. РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с наиболее сложной внутриполитической обстановкой на Украине за все время с начала конфликта, пишет немецкое издание Welt.
"На официальных мероприятиях в Европе Зеленскому почти гарантированно аплодируют. Дома же ему становится все неуютнее. <...> Система власти Зеленского начинает трещать по швам", — говорится в материале.
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Вчера, 09:14
Издание называет главными причинами внутриполитической напряженности на Украине кадровые перестановки, усиление политических противников Зеленского и коррупционные скандалы.
В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Орбан резко ответил на новое требование Зеленского
Вчера, 10:31
 
