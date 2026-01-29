https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070978034.html
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Владимир Зеленский сталкивается с наиболее сложной внутриполитической обстановкой на Украине за все время с начала конфликта, пишет немецкое издание Welt. РИА Новости, 29.01.2026
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Welt: Зеленский столкнулся с кризисом власти на Украине
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с наиболее сложной внутриполитической обстановкой на Украине за все время с начала конфликта, пишет немецкое издание Welt.
"На официальных мероприятиях в Европе
Зеленскому почти гарантированно аплодируют. Дома же ему становится все неуютнее. <...> Система власти Зеленского начинает трещать по швам", — говорится в материале.
Издание называет главными причинами внутриполитической напряженности на Украине кадровые перестановки, усиление политических противников Зеленского и коррупционные скандалы.
В последние месяцы на Украине
активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ
и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко
и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского
.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.