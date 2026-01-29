Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Люксембурга призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о ЕС
11:34 29.01.2026 (обновлено: 11:44 29.01.2026)
Глава МИД Люксембурга призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о ЕС
в мире
люксембург (округ)
владимир зеленский
сша
украина
ксавье беттель
евросоюз
люксембург (округ)
сша
украина
Глава МИД Люксембурга призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о ЕС

Беттель призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель призвал Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в ЕС, это "не в его интересах", без США и ЕС Украина бы проиграла.
"Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами ЕС в следующем году. Мне жаль, я несколько раз говорил ему - не надо ультиматумов. Это не в ваших интересах. Дело в том, что существуют правила, у нас есть общие критерии, и мы должны их соблюдать. Мы не можем сказать, что критерии для одних, но не для других", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза.
Он также указал, что "без Европы и США Украина бы проиграла".
