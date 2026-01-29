https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070938580.html
Глава МИД Люксембурга призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о ЕС
Глава МИД Люксембурга призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Глава МИД Люксембурга призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о ЕС
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель призвал Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в ЕС, это "не в его интересах", без США и ЕС Украина бы... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:34:00+03:00
2026-01-29T11:34:00+03:00
2026-01-29T11:44:00+03:00
в мире
люксембург (округ)
владимир зеленский
сша
украина
ксавье беттель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263381_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8803dfa4409579f94a01269e5f992842.jpg
https://ria.ru/20260129/orban-2070921310.html
люксембург (округ)
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb66fef90fdf22e9576afa9fe1432f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, люксембург (округ), владимир зеленский, сша, украина, ксавье беттель, евросоюз
В мире, Люксембург (округ), Владимир Зеленский, США, Украина, Ксавье Беттель, Евросоюз
Глава МИД Люксембурга призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о ЕС
Беттель призвал Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в Евросоюзе