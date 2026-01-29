https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070908315.html
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины - РИА Новости, 29.01.2026
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Владимир Зеленский попытается организовать свой побег как только конфликт на Украине завершится, заявил политический аналитик Алан Уотсон в соцсети Х. РИА Новости, 29.01.2026
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Аналитик Уотсон указал на возможность бегства Зеленского с Украины