На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины - РИА Новости, 29.01.2026
09:14 29.01.2026
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Владимир Зеленский попытается организовать свой побег как только конфликт на Украине завершится, заявил политический аналитик Алан Уотсон в соцсети Х. РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский попытается организовать свой побег как только конфликт на Украине завершится, заявил политический аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.
"Когда война на Украине закончится — два миллиона украинских солдат погибли, пропали без вести или необратимые увечья — Зеленский, продавший свою страну НАТО и нацистам, попытается бежать", — написал он.
Автор допускает, что глава киевского режима также рассчитывает жить за границей на "миллиарды долларов", с которыми сбежит.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Может устроить": в Киеве ответили на приглашение Зеленского в Москву
