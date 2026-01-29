Рейтинг@Mail.ru
В турецком Измите на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
22:12 29.01.2026 (обновлено: 22:18 29.01.2026)
В турецком Измите на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
В турецком Измите на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите, в район инцидента направлены пожарные и аварийные бригады, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 29.01.2026
В турецком Измите на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

Yeni Şafak: в турецком Измите прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

АНКАРА, 29 янв- РИА Новости. Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите, в район инцидента направлены пожарные и аварийные бригады, сообщила газета Yeni Şafak.
"Сообщается, что на нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ, расположенном в районе Измит провинции Коджаэли, произошёл взрыв, в район были направлены многочисленные пожарные и аварийные бригады", — пишет издание.
Над Донецком прогремел взрыв
Вчера, 20:37
Вчера, 20:37
 
