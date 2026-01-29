https://ria.ru/20260129/zavod-2071092813.html
В турецком Измите на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
В турецком Измите на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв - РИА Новости, 29.01.2026
В турецком Измите на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите, в район инцидента направлены пожарные и аварийные бригады, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 29.01.2026
Yeni Şafak: в турецком Измите прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе