В Минпромторге рассказали о заводах на Кубани, против которых ГП подала иск
29.01.2026
13:37 29.01.2026
В Минпромторге рассказали о заводах на Кубани, против которых ГП подала иск
В Минпромторге рассказали о заводах на Кубани, против которых ГП подала иск
Заводы "Новоросцемент" и "Верхнебаканский цементный завод" на фоне иска Генпрокуратуры, в котором она просит взыскать их в доход государства, работают штатно и... РИА Новости, 29.01.2026
россия
краснодарский край
генеральная прокуратура рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
происшествия
https://realty.ria.ru/20260129/sud-2070960137.html
россия
краснодарский край
Новости
россия, краснодарский край, генеральная прокуратура рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), происшествия
Россия, Краснодарский край, Генеральная прокуратура РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Происшествия
В Минпромторге рассказали о заводах на Кубани, против которых ГП подала иск

Минпромторг: 2 завода, против которых ГП подала иск, работают штатно

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заводы "Новоросцемент" и "Верхнебаканский цементный завод" на фоне иска Генпрокуратуры, в котором она просит взыскать их в доход государства, работают штатно и приостановка деятельности предприятий не рассматривается, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"По информации Минпромторга России, в настоящий момент завод работает в штатном режиме и приостановка деятельности предприятия не рассматривается", - ответили в ведомстве о приостановке работы завода "Новоросцемент" после подачи иска Генпрокуратуры об изъятии его в пользу государства.
Производство цемента - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
20 января, 14:59
20 января, 14:59
В министерстве добавили, что ситуация с "Верхнебаканским цементным заводом" аналогичная, предприятие работает штатно.
Арбитражный суд Краснодарского края привлек бизнесмена Льва Кветного к делу по иску Генпрокуратуры России, в котором она просит взыскать в доход государства два контролируемых им предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент". В иске Генпрокуратура требует признать незаконной сделкой договор о создании АО "Актуальные Инвестиции" от 18 сентября 2019 года, по которому Nortox Investments Limited внесла в акционерный капитал это компании акции Верхнебаканского цементного завода, а Chevre Investments Limited – акции "Новоросцемента".
Арбитражный суд Краснодарского края также арестовал акции ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", владеющего этими предприятиями АО "Актуальные инвестиции", а также все недвижимое и движимое имущество этих и ряда других юрлиц группы за исключением произведенной продукции.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Вчера, 12:46
Вчера, 12:46
 
Россия, Краснодарский край, Генеральная прокуратура РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Происшествия
 
 
Версия 2023.1 Beta
