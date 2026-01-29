В Минпромторге рассказали о заводах на Кубани, против которых ГП подала иск

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заводы "Новоросцемент" и "Верхнебаканский цементный завод" на фоне иска Генпрокуратуры, в котором она просит взыскать их в доход государства, работают штатно и приостановка деятельности предприятий не рассматривается, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.

"По информации Минпромторга России , в настоящий момент завод работает в штатном режиме и приостановка деятельности предприятия не рассматривается", - ответили в ведомстве о приостановке работы завода "Новоросцемент" после подачи иска Генпрокуратуры об изъятии его в пользу государства.

В министерстве добавили, что ситуация с "Верхнебаканским цементным заводом" аналогичная, предприятие работает штатно.

Арбитражный суд Краснодарского края привлек бизнесмена Льва Кветного к делу по иску Генпрокуратуры России, в котором она просит взыскать в доход государства два контролируемых им предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент". В иске Генпрокуратура требует признать незаконной сделкой договор о создании АО "Актуальные Инвестиции" от 18 сентября 2019 года, по которому Nortox Investments Limited внесла в акционерный капитал это компании акции Верхнебаканского цементного завода, а Chevre Investments Limited – акции "Новоросцемента".