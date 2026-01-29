В Армении отменили заседание по делу архиепископа Хачатряна

ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Назначенное на пятницу заседание суда в Ереване по ходатайству следствия о продлении срока ареста главе канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви Аршаку Хачатряну не состоится, сообщил его адвокат Арсен Бабаян.

Ранее Бабаян заявил, что заседание суда было назначено на 14.00 мск 30 января.

"Назначенное на завтра закрытое заседание суда в Аване (район в Ереване – ред.) под председательством Г. Манукяна не состоится… Решено, что Манукян не будет рассматривать ходатайство", - написал адвокат в соцсети Facebook*.

Он выразил опасение, что дело будет передано находящемуся в отпуске другому судье аванского суда Масису Мелконяну, которому как правило поручают рассмотрение ходатайств об аресте противников властей.

"Теперь я убежден, что Масис Мелконян вернется из отпуска и продлит арест архиепископа Аршака", - отметил адвокат.

Пятого декабря 2025 года суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна. Архиепископ Хачатрян стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом Армянской апостольской церкви . Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что архиепископа обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина II . Адвокат назвал обвинения нелепыми и смешными.

Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна , вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.