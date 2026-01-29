Рейтинг@Mail.ru
Зарубин иронично прокомментировал введенные против него санкции ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/zarubin-2071057485.html
Зарубин иронично прокомментировал введенные против него санкции ЕС
Зарубин иронично прокомментировал введенные против него санкции ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Зарубин иронично прокомментировал введенные против него санкции ЕС
Журналист, телеведущий Павел Зарубин иронично прокомментировал введенные против него санкции Европейского союза, отметив, что из европейских направлений ему... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:08:00+03:00
2026-01-29T18:08:00+03:00
в мире
гренландия
россия
европа
павел зарубин
екатерина андреева
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732166885_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_f41e7ec123f272cbb9208b8d418a03a5.jpg
https://ria.ru/20260129/gubernii-2071050757.html
гренландия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732166885_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_4576847592b62787528299a214c9bc7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, европа, павел зарубин, екатерина андреева, евросоюз
В мире, Гренландия, Россия, Европа, Павел Зарубин, Екатерина Андреева, Евросоюз
Зарубин иронично прокомментировал введенные против него санкции ЕС

Зарубин заявил, что из всей Европы ему было бы интересно посетить Гренландию

© Фото : из личного архива Павла ЗарубинаПавел Зарубин
Павел Зарубин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : из личного архива Павла Зарубина
Павел Зарубин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Журналист, телеведущий Павел Зарубин иронично прокомментировал введенные против него санкции Европейского союза, отметив, что из европейских направлений ему была бы интересна лишь Гренландия.
В четверг телеведущих Зарубина, Дмитрия Губерниева, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель включили в список санкций ЕС против РФ.
«
"Одно из немногих мест в Европе, куда мне интересно было бы поехать, - это, пожалуй, Гренландия. Слышал, правда, что вскоре туда понадобится виза США", - написал Зарубин в своем Telegram-канале.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Губерниев прокомментировал введенные против него санкции ЕС
Вчера, 17:41
 
В миреГренландияРоссияЕвропаПавел ЗарубинЕкатерина АндрееваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала