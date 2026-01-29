https://ria.ru/20260129/zaporozhe-2071055053.html
В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает агентство "Укринформ" на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
запорожье
запорожская область
россия
запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
