Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 29.01.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, а также нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного полка в ряде... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:32:00+03:00
2026-01-29T13:32:00+03:00
2026-01-29T13:37:00+03:00
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 190 военных в зоне группировки "Запад" за сутки