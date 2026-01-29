Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области выявили массовое заболевание детей - РИА Новости, 29.01.2026
15:16 29.01.2026
В Тюменской области выявили массовое заболевание детей
Массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции выявили в селе Онохино Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона. РИА Новости, 29.01.2026
2026
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости. Массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции выявили в селе Онохино Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.
"В связи с выявленными в селе Онохино фактами массового ухудшения состояния здоровья детей с внешними признаками кишечной инфекции сформированы медицинские бригады. Сотрудники департамента здравоохранения совместно с управлением Роспотребнадзора осуществляют полный контроль над оказанием медицинской помощи населению и проводят противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
В составе медбригад работают педиатры и инфекционисты, в ближайшие часы депздрав региона организует работу круглосуточной горячей линии для консультирования пациентов с симптомами кишечной инфекции.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Шерегеше у персонала кафе, где отравились туристы, нашли норовирус
