Умер работавший в "Ленкоме" режиссер Карим Юлдашев
Искусство
Культура
 
11:28 29.01.2026 (обновлено: 11:32 29.01.2026)
Умер работавший в "Ленкоме" режиссер Карим Юлдашев
Умер работавший в "Ленкоме" режиссер Карим Юлдашев - РИА Новости, 29.01.2026
Умер работавший в "Ленкоме" режиссер Карим Юлдашев
Заслуженный деятель искусств Узбекистана, режиссер Карим Юлдашев, работавший в театре "Ленком" в конце 60-х годов XX века, скончался на 86-м году жизни,... РИА Новости, 29.01.2026
Умер работавший в "Ленкоме" режиссер Карим Юлдашев

Работавший в "Ленкоме" режиссер Юлдашев умер в возрасте 85 лет

Карим Юлдашев
Карим Юлдашев
© Фото : Telegram-канал администрации города Намангана
Карим Юлдашев
ТАШКЕНТ, 29 янв – РИА Новости. Заслуженный деятель искусств Узбекистана, режиссер Карим Юлдашев, работавший в театре "Ленком" в конце 60-х годов XX века, скончался на 86-м году жизни, сообщает администрация города Намангана, где родился режиссер.
"Заслуженный деятель искусств Узбекистана, профессор Карим Юлдашев скончался на 86-м году жизни", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале городской администрации.
Юлдашев начал свою трудовую деятельность в 1960 году как актёр и режиссёр Наманганского областного музыкально-драматического театра. "Он внёс значительный вклад в развитие узбекского национального искусства и был удостоен почётного звания "Деятель искусств Республики Узбекистан", - отмечается в сообщении.
Юлдашев в 1968-1969 годах работал режиссёром Московского театра имени Ленинского комсомола. Затем он вернулся в Узбекистан, где вновь возглавил музыкально-драматический театр в Намангане, а позже посвятил себя педагогической деятельности в Наманганском колледже культуры, обучая студентов актерскому мастерству и эстрадному искусству.
 
