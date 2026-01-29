Умер работавший в "Ленкоме" режиссер Карим Юлдашев

Юлдашев начал свою трудовую деятельность в 1960 году как актёр и режиссёр Наманганского областного музыкально-драматического театра. "Он внёс значительный вклад в развитие узбекского национального искусства и был удостоен почётного звания "Деятель искусств Республики Узбекистан", - отмечается в сообщении.

Юлдашев в 1968-1969 годах работал режиссёром Московского театра имени Ленинского комсомола. Затем он вернулся в Узбекистан, где вновь возглавил музыкально-драматический театр в Намангане, а позже посвятил себя педагогической деятельности в Наманганском колледже культуры, обучая студентов актерскому мастерству и эстрадному искусству.