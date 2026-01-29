https://ria.ru/20260129/yaponiya-2070895959.html
СМИ: масштабный сбой в работе кредитных союзов произошел в Японии
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Масштабный сбой в работе кредитных союзов зафиксирован в Японии, местные жители не могут воспользоваться финансовыми операциями в отделениях банков, сообщает телеканал NHK
.
"По данным национальной федерации кредитных союзов... произошел сбой в системе, в результате чего некоторые операции стали недоступны в 140 кредитных союзах по всей стране", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в отделениях организаций больше нельзя вносить, снимать или переводить наличные, а в банкоматах нельзя переводить деньги в другие финансовые учреждения.