СМИ: масштабный сбой в работе кредитных союзов произошел в Японии

"По данным национальной федерации кредитных союзов... произошел сбой в системе, в результате чего некоторые операции стали недоступны в 140 кредитных союзах по всей стране", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в отделениях организаций больше нельзя вносить, снимать или переводить наличные, а в банкоматах нельзя переводить деньги в другие финансовые учреждения.