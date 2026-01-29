Движение транспорта по Крымскому мосту в Москве во время снегопада. Архивное фото

Средний чек на такси "Яндекса" рос на 20-25% в дни снегопада в Москве

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Средний чек на поездки в такси "Яндекс Go" в дни снегопада в Москве и Подмосковье был выше на 20-25% по сравнению с будними днями прошлой недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Очень сильный снег, гололедица и метель ожидались в Москве с 00.00 27 января до 12.00 29 января, ранее сообщали в главном управлении МЧС по Москве. Высота сугробов в Москве в четверг утром достигла 60 сантиметров, что вдвое больше, чем положено по климатической норме, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Снегопады значительно осложнили дорожную ситуацию, из-за чего длительность поездок выросла в среднем на 25% по сравнению с днями без сильных осадков... Средний чек на поездки в такси в дни снегопада вырос на 20-25% в сравнении с будними днями прошлой недели", - говорится в сообщении сервиса.

В "Яндексе" отметили, что пиковое значение роста среднего чека пришлось на утро среды и составило 30%. Это, как объяснили в компании, связано с увеличением длительности поездок (влияет на две трети роста среднего чека) и автоматическим срабатыванием повышающего коэффициента (влияет на треть цены), который активируется, если водителей в районе не хватает.