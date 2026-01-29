https://ria.ru/20260129/wp-2071087556.html
У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, пишут СМИ
У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, пишут СМИ
Украинские чиновники хотят, чтобы территориальным уступкам предшествовало подписание гарантий безопасности, при этом США настаивают на обратной... РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские чиновники хотят, чтобы территориальным уступкам предшествовало подписание гарантий безопасности, при этом США настаивают на обратной последовательности действий, ситуация напоминает логический парадокс, связанный с появлением курицы и яйца, пишет газета Washington Post.
Госсекретарь США Марко Рубио
в среду заявил, что общее соглашение по гарантиям безопасности Украине
якобы уже достигнуто. Он уточнил, что механизм гарантий фактически опирается на поддержку Соединенных Штатов.
"(Владимир) Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники говорят, что им нужно подписание гарантий прежде, чем приступить к каким-либо территориальным уступкам", - говорится в сообщении издания.
Вместе с тем, как напоминает один из собеседников газеты, неназванный западный дипломат, США не хотят подписывать гарантии безопасности до тех пор, пока вопрос территорий не согласуют.
"Это своего рода проблема курицы и яйца", - добавляет дипломат.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
в четверг подчеркнул, что гарантии безопасности, которые поддержала Россия
, согласовали на переговорах с украинской стороной в 2022 году в Стамбуле
. Он добавил, что Москва
не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон
и Киев
.