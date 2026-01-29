Рейтинг@Mail.ru
У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, пишут СМИ
21:29 29.01.2026
У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, пишут СМИ
У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, пишут СМИ
в мире
сша
россия
украина
сергей лавров
марко рубио
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, сергей лавров, марко рубио
В мире, США, Россия, Украина, Сергей Лавров, Марко Рубио
У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, пишут СМИ

WP: у США и Украины разные позиции по порядку решения вопросов урегулирования

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские чиновники хотят, чтобы территориальным уступкам предшествовало подписание гарантий безопасности, при этом США настаивают на обратной последовательности действий, ситуация напоминает логический парадокс, связанный с появлением курицы и яйца, пишет газета Washington Post.
Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что общее соглашение по гарантиям безопасности Украине якобы уже достигнуто. Он уточнил, что механизм гарантий фактически опирается на поддержку Соединенных Штатов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп был удивлен тем, что на Украине запретили все русское, заявил Лавров
Вчера, 20:38
"(Владимир) Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники говорят, что им нужно подписание гарантий прежде, чем приступить к каким-либо территориальным уступкам", - говорится в сообщении издания.
Вместе с тем, как напоминает один из собеседников газеты, неназванный западный дипломат, США не хотят подписывать гарантии безопасности до тех пор, пока вопрос территорий не согласуют.
"Это своего рода проблема курицы и яйца", - добавляет дипломат.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг подчеркнул, что гарантии безопасности, которые поддержала Россия, согласовали на переговорах с украинской стороной в 2022 году в Стамбуле. Он добавил, что Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Ушаков не подтвердил, что с Украиной не решен только вопрос территорий
Вчера, 20:24
 
В миреСШАРоссияУкраинаСергей ЛавровМарко Рубио
 
 
