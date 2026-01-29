У США и Украины разные позиции по поводу вопросов урегулирования, пишут СМИ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские чиновники хотят, чтобы территориальным уступкам предшествовало подписание гарантий безопасности, при этом США настаивают на обратной последовательности действий, ситуация напоминает логический парадокс, связанный с появлением курицы и яйца, пишет газета Washington Post.

Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что общее соглашение по гарантиям безопасности Украине якобы уже достигнуто. Он уточнил, что механизм гарантий фактически опирается на поддержку Соединенных Штатов.

"(Владимир) Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники говорят, что им нужно подписание гарантий прежде, чем приступить к каким-либо территориальным уступкам", - говорится в сообщении издания.

Вместе с тем, как напоминает один из собеседников газеты, неназванный западный дипломат, США не хотят подписывать гарантии безопасности до тех пор, пока вопрос территорий не согласуют.

"Это своего рода проблема курицы и яйца", - добавляет дипломат.