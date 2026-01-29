Представитель Минобороны Никитин получил взятку в два миллиона рублей

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сумма взятки по делу начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ Владимира Никитина составляет порядка 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Сумма взятки, установленная в рамках расследования уголовного дела, составляет порядка двух миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

В четверг пресс-служба петербургского управления ФСБ сообщила о задержании Никитина по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

По данным спецслужбы, деньги ему передал представитель коммерческой организации. Взамен Никитин обеспечил беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, которая используется в рамках гособорозаказа.