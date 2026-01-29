Рейтинг@Mail.ru
В Донецке задержали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
07:02 29.01.2026 (обновлено: 09:24 29.01.2026)
В Донецке задержали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
В Донецке задержали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ - РИА Новости, 29.01.2026
В Донецке задержали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
Житель Донецка задержан с поличным за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
происшествия
донецк
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецк
россия
донецкая народная республика
В Донецке задержали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ

Жителя Донецка задержали за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ

ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Житель Донецка задержан с поличным за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан житель г. Донецка за дачу взятки должностным лицам с целью уклонения от уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в рамках уголовной ответственности по статье 291 УК России задержанному грозит до 8 лет лишения свободы за дачу взятки сотруднику органов безопасности.
В следственном управлении Следственного комитета России по ДНР добавили, что обвиняемый передал взятку в 50 тысяч рублей за прекращение в отношении него проверки, связанной с незаконным оборотом средств платежей на территории ДНР. Сотрудники УФСБ от получения взятки отказались и сообщили руководству о склонении их к коррупционным действиям.
