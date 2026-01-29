https://ria.ru/20260129/vzyatka-2070896564.html
В Донецке задержали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
В Донецке задержали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ - РИА Новости, 29.01.2026
В Донецке задержали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
Житель Донецка задержан с поличным за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 29.01.2026
