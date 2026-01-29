СМИ: погибших в результате взрыва на НПЗ в Турции, предположительно, нет

АНКАРА, 29 января — РИА Новости. Погибших и пострадавших в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите, по предварительным данным, нет, начато расследование причин инцидента, сообщила газета T24.
"На нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ İzmit, расположенном в районе Кёрфез провинции Коджаэли, произошёл взрыв бензинового резервуара. После взрыва дым, поднявшийся над районом, вызвал кратковременную панику среди жителей", — сообщило издание.
По данным газеты, после происшествия пожарные бригады предприятия оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Подразделения пожарной охраны муниципалитета Коджаэли были приведены в состояние повышенной готовности в качестве меры предосторожности.
"По первоначальным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Начато расследование причин взрыва", — отмечается в сообщении.
Над Донецком прогремел взрыв
Вчера, 20:37