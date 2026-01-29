Рейтинг@Mail.ru
СМИ: погибших в результате взрыва на НПЗ в Турции, предположительно, нет - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/vzryv-2071094823.html
СМИ: погибших в результате взрыва на НПЗ в Турции, предположительно, нет
СМИ: погибших в результате взрыва на НПЗ в Турции, предположительно, нет - РИА Новости, 29.01.2026
СМИ: погибших в результате взрыва на НПЗ в Турции, предположительно, нет
Погибших и пострадавших в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите, по предварительным данным, нет, начато расследование причин... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:34:00+03:00
2026-01-29T22:34:00+03:00
в мире
коджаэли (провинция)
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/97/1513799721_0:269:3713:2357_1920x0_80_0_0_b8f835d8f81bb39508cb07644ef1efee.jpg
https://ria.ru/20260129/donetsk-2071082367.html
коджаэли (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/97/1513799721_105:0:3606:2626_1920x0_80_0_0_e443821e75b3b8112cf2e0a2a91b2b3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, коджаэли (провинция), турция
В мире, Коджаэли (провинция), Турция
СМИ: погибших в результате взрыва на НПЗ в Турции, предположительно, нет

T24: погибших в результате взрыва на НПЗ в Турции, предположительно, нет

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие пожарные
Турецкие пожарные - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 29 января — РИА Новости. Погибших и пострадавших в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите, по предварительным данным, нет, начато расследование причин инцидента, сообщила газета T24.
"На нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ İzmit, расположенном в районе Кёрфез провинции Коджаэли, произошёл взрыв бензинового резервуара. После взрыва дым, поднявшийся над районом, вызвал кратковременную панику среди жителей", — сообщило издание.
По данным газеты, после происшествия пожарные бригады предприятия оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Подразделения пожарной охраны муниципалитета Коджаэли были приведены в состояние повышенной готовности в качестве меры предосторожности.
"По первоначальным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Начато расследование причин взрыва", — отмечается в сообщении.
Донецк - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Над Донецком прогремел взрыв
Вчера, 20:37
 
В миреКоджаэли (провинция)Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала