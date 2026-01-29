Рейтинг@Mail.ru
В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 29.01.2026 (обновлено: 10:33 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/vzryv-2070914105.html
В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв
В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 29.01.2026
В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел на складе в Буэнос-Айресе, пишет газета La Nacion. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:53:00+03:00
2026-01-29T10:33:00+03:00
в мире
буэнос-айрес (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070913869_0:309:807:763_1920x0_80_0_0_62276b1ceca15003da833070b5f4bc7b.jpg
https://ria.ru/20260119/kabul-2068815745.html
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070913869_0:234:807:839_1920x0_80_0_0_0812cb8325bdf7054ef1afd6ffb1717c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, буэнос-айрес (город)
В мире, Буэнос-Айрес (город)
В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв

В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв на складе

© Кадр видео из соцсетейПожар на месте взрыва в Буэнос-Айресе
Пожар на месте взрыва в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте взрыва в Буэнос-Айресе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на складе в Буэнос-Айресе, пишет газета La Nacion.
По ее сведениям, это произошло примерно в 1:30 по местному времени в районе Сан-Фернандо. После взрыва начался сильный пожар.
Причины случившегося пока неизвестны. На месте работают полиция и службы по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв в районе Шахр-Нау в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть погибшие
19 января, 15:21
 
В миреБуэнос-Айрес (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала