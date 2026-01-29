В Буэнос-Айресе прогремел мощный взрыв

https://ria.ru/20260129/vzryv-2070914105.html
Мощный взрыв прогремел на складе в Буэнос-Айресе, пишет газета La Nacion. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:53:00+03:00
2026-01-29T09:53:00+03:00
2026-01-29T10:33:00+03:00
