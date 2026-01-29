https://ria.ru/20260129/vzryv-2070894107.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.01.2026
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T05:39:00+03:00
2026-01-29T05:39:00+03:00
2026-01-29T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
https://ria.ru/20260128/lutsk-2070851417.html
хмельницкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы