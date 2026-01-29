В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В России все вывески, указатели и этикетки с 1 марта должны переводиться на русский язык, за нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Еще в прошлую весеннюю сессию мы приняли закон о защите русского языка, который ограничивает использование иностранных слов в рекламе – на вывесках, указателях, этикетках и так далее. Он вступит в силу уже 1 марта. За нарушение закона "О рекламе", в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ , физлицам будет грозить от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностным лицам – от 4 до 20 тысяч рублей, на юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей", - сказал Колунов

Парламентарий отметил, что, если бизнес захочет использовать иностранные слова после 1 марта, для рекламы, например, то он обязан указать рядом равнозначный перевод. По его словам, перевод тоже должен быть графически равнозначным - такой же размер букв. Он уточнил, что маленькая "приписка" сбоку или снизу, что называется, под звездочкой, не подойдет, это относится и к аббревиатурам.