В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам - РИА Новости, 29.01.2026
17:27 29.01.2026
В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам
В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам - РИА Новости, 29.01.2026
В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам
В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам

РИА Новости: с 1 марта вывески в России должны переводиться на русский язык

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В России все вывески, указатели и этикетки с 1 марта должны переводиться на русский язык, за нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Еще в прошлую весеннюю сессию мы приняли закон о защите русского языка, который ограничивает использование иностранных слов в рекламе – на вывесках, указателях, этикетках и так далее. Он вступит в силу уже 1 марта. За нарушение закона "О рекламе", в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ, физлицам будет грозить от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностным лицам – от 4 до 20 тысяч рублей, на юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что, если бизнес захочет использовать иностранные слова после 1 марта, для рекламы, например, то он обязан указать рядом равнозначный перевод. По его словам, перевод тоже должен быть графически равнозначным - такой же размер букв. Он уточнил, что маленькая "приписка" сбоку или снизу, что называется, под звездочкой, не подойдет, это относится и к аббревиатурам.
"Отдельно в законе прописываются исключения: требования об ограничении иностранных слов не коснутся фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. Напомню, фирменное наименование - название компании из ЕГРЮЛ. И по товарным знакам - если название на латинице зарегистрировано как товарный знак, вывеску с ним менять не придется", - заключил он.
Слуцкий предложил принять "Закон Жириновского", защищающий русский язык
