https://ria.ru/20260129/vyveski-2071046988.html
В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам
В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам - РИА Новости, 29.01.2026
В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам
В России все вывески, указатели и этикетки с 1 марта должны переводиться на русский язык, за нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:27:00+03:00
2026-01-29T17:27:00+03:00
2026-01-29T17:27:00+03:00
общество
россия
сергей колунов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
https://ria.ru/20260128/zakon-2070684285.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей колунов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам
РИА Новости: с 1 марта вывески в России должны переводиться на русский язык
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В России все вывески, указатели и этикетки с 1 марта должны переводиться на русский язык, за нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Еще в прошлую весеннюю сессию мы приняли закон о защите русского языка, который ограничивает использование иностранных слов в рекламе – на вывесках, указателях, этикетках и так далее. Он вступит в силу уже 1 марта. За нарушение закона "О рекламе", в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ
, физлицам будет грозить от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностным лицам – от 4 до 20 тысяч рублей, на юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей", - сказал Колунов
.
Парламентарий отметил, что, если бизнес захочет использовать иностранные слова после 1 марта, для рекламы, например, то он обязан указать рядом равнозначный перевод. По его словам, перевод тоже должен быть графически равнозначным - такой же размер букв. Он уточнил, что маленькая "приписка" сбоку или снизу, что называется, под звездочкой, не подойдет, это относится и к аббревиатурам.
"Отдельно в законе прописываются исключения: требования об ограничении иностранных слов не коснутся фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. Напомню, фирменное наименование - название компании из ЕГРЮЛ. И по товарным знакам - если название на латинице зарегистрировано как товарный знак, вывеску с ним менять не придется", - заключил он.