ВСУ атаковали Белгородскую область 28 беспилотниками за сутки

Он добавил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы 4 беспилотниками, ранен мужчина, над Валуйским округом сбиты и подавлены 5 беспилотников. По данным губернатора, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 14 боеприпасов и нанесены удары 6 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены.