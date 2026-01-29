ВСУ атаковали Белгородскую область 28 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 28 беспилотниками, один человек погиб, еще один ранен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В четверг в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 28 января. Атакам подверглись 12 населенных пунктов в 6 муниципалитетах области. Было выпущено 14 боеприпасов, сбиты и подавлены 16 БПЛА. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, два частных домовладения, объект инфраструктуры, предприятие и шесть транспортных средств.
Он добавил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы 4 беспилотниками, ранен мужчина, над Валуйским округом сбиты и подавлены 5 беспилотников. По данным губернатора, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 14 боеприпасов и нанесены удары 6 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.