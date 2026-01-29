Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 28 беспилотниками за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 29.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 28 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 28 беспилотниками, один человек погиб, еще один ранен, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.01.2026
БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 28 беспилотниками, один человек погиб, еще один ранен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В четверг в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 28 января. Атакам подверглись 12 населенных пунктов в 6 муниципалитетах области. Было выпущено 14 боеприпасов, сбиты и подавлены 16 БПЛА. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, два частных домовладения, объект инфраструктуры, предприятие и шесть транспортных средств.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Мешковое и Новая Таволжанка атакованы 13 беспилотниками, 7 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка от ударов двух дронов по автомобилю погиб мужчина", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы 4 беспилотниками, ранен мужчина, над Валуйским округом сбиты и подавлены 5 беспилотников. По данным губернатора, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 14 боеприпасов и нанесены удары 6 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
24 января, 20:15
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
