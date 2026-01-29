Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 29.01.2026
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара - РИА Новости, 29.01.2026
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
Супружеская пара пострадала в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Грайвороне Белгородской области, они госпитализированы, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара

Гладков: в Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Супружеская пара пострадала в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Грайвороне Белгородской области, они госпитализированы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадала супружеская пара", - написал Гладков в Telegram-канале.
Отмечается, что женщину с баротравмой и мужчину со множественными осколочными ранениями спины, грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
