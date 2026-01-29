В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара

"В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадала супружеская пара", - написал Гладков в Telegram-канале.

Отмечается, что женщину с баротравмой и мужчину со множественными осколочными ранениями спины, грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.