МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal на фоне нехватки у Украины личного состава в ВСУ сравнила оставшиеся у Киева вооруженные силы с короткой простыней, которая способна прикрывать только "либо шею, либо ноги".
"Украинская армия постепенно превращается в простыню, которая слишком коротка и оставляет открытыми либо шею, либо ноги", - пишет издание.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Глава министерства обороны Украины Михаил Федоров в середине января сообщил, что сейчас в розыске находятся 2 миллиона мужчин призывного возраста, у которых есть проблемы с военно-учетными документами. Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Украинский кабмин в конце августа 2025 года разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполонили соцсети. В январе 2026 года депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода.