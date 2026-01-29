https://ria.ru/20260129/vsu-2070901395.html
Бригада ВСУ понесла большие потери в боях в Харьковской области
Бригада ВСУ понесла большие потери в боях в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2026
Бригада ВСУ понесла большие потери в боях в Харьковской области
В Харьковской области значительные потери понесла 157-я бригада украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T06:32:00+03:00
2026-01-29T06:32:00+03:00
2026-01-29T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260123/kharkov-2069753272.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Харьковской области значительные потери понесла 157-я бригада украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В ходе боев в Волчанских Хуторах большие потери понесла 157-я отдельная механизированная бригада ВСУ", — заявил собеседник агентства.
По его словам, украинское командование перебрасывает в этот район подразделения 159-й отдельной механизированной бригады.
В силовых структурах добавили, что российские военные уничтожили пункт управления 1221-го батальона поддержки ВСУ возле села Хатнее и ликвидировали заместителя комбата.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью
.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности более трехсот военных, а также боевую технику, включая пять бронемашин и более двадцати автомобилей.