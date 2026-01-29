Рейтинг@Mail.ru
Бригада ВСУ понесла большие потери в боях в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 29.01.2026 (обновлено: 07:51 29.01.2026)
Бригада ВСУ понесла большие потери в боях в Харьковской области
Большие потери понесла 157-я механизированная бригада ВСУ в боях в селе Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 29.01.2026
Бригада ВСУ понесла большие потери в боях в Харьковской области

РИА Новости: 157-я бригада ВСУ понесла большие потери в Харьковской области

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Большие потери понесла 157-я механизированная бригада ВСУ в боях в селе Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе боев в Волчанских Хуторах большие потери понесла 157-я отдельная механизированная ВСУ", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинское командование перебрасывает в район подразделения 159-й отдельной механизированной бригады.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь более 180 военных, четыре бронемашины, 19 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Число дел о дезертирстве в ВСУ за январь превысило прошлогодние показатели
06:16
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
