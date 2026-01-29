Бригада ВСУ понесла большие потери в боях в Харьковской области

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Большие потери понесла 157-я механизированная бригада ВСУ в боях в селе Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь более 180 военных, четыре бронемашины, 19 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.