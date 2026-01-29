Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вербуют граждан Колумбии, несмотря на запрет наемничества
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 29.01.2026 (обновлено: 04:39 29.01.2026)
ВСУ вербуют граждан Колумбии, несмотря на запрет наемничества
ВСУ вербуют граждан Колумбии, несмотря на запрет наемничества
ВСУ вербуют граждан Колумбии, несмотря на запрет наемничества
Латиноамериканские наемники ВСУ из подразделения "Специальная латинская бригада" (СЛБ) продолжают вербовку колумбийцев, несмотря на утверждение конгрессом...
специальная военная операция на украине
украина
колумбия
киев
густаво петро
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
колумбия
киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Колумбия, Киев, Густаво Петро, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ вербуют граждан Колумбии, несмотря на запрет наемничества

РИА Новости: ВСУ вербуют колумбийцев, несмотря на запрет наемничества в стране

Украинские наемники
Украинские наемники
Украинские наемники. Архивное фото
Украинские наемники. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Латиноамериканские наемники ВСУ из подразделения "Специальная латинская бригада" (СЛБ) продолжают вербовку колумбийцев, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что в начале февраля состоится вылет очередной группы колумбийских наемников на Украину, а на 1 февраля назначен их предвыездной сбор.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Наемник ВСУ рассказал, что из 120 приехавших с ним боевиков уцелели единицы
Вчера, 15:50
Комментируя принятие колумбийским конгрессом конвенции о борьбе с наемничеством в конце 2025 года, перуанский боевик заявил, что вербуемые им лица якобы имеют другой, "законный" статус на Украине.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись колумбийского президента Густаво Петро.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Украинский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Украине только наемники иностранного легиона не ушли в штурмовики
23 января, 06:43
 
Специальная военная операция на Украине Украина Колумбия Киев Густаво Петро Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
