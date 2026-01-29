Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
https://ria.ru/20260129/vstrecha-2070902834.html
Встреча Путина с президентом ОАЭ. Прямая трансляция
Встреча Путина с президентом ОАЭ. Прямая трансляция - РИА Новости, 29.01.2026
Встреча Путина с президентом ОАЭ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:10:00+03:00
2026-01-29T14:10:00+03:00
2026-01-29T14:10:00+03:00
оаэ
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070942393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22938910698e0d82f84986f552cfb839.jpg
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070942393_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_a2593c80fdafc1861f995556ed06f293.jpg
LIVE: Переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ
LIVE: Переговоры Владимира Путин с президентом ОАЭ
2026-01-29T14:10
true
PT24M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, россия, видео
ОАЭ, Россия
Встреча Путина с президентом ОАЭ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
2026-01-29T14:10
true
PT24M41S