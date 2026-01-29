Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, сколько россиян боятся ходить к врачу
04:54 29.01.2026
Раскрыто, сколько россиян боятся ходить к врачу
Раскрыто, сколько россиян боятся ходить к врачу - РИА Новости, 29.01.2026
Раскрыто, сколько россиян боятся ходить к врачу
Большинство россиян боятся медицинских манипуляций из-за болезненности процедур и тревоги по поводу возможного диагноза, но тем не менее подавляющее большинство
2026
Раскрыто, сколько россиян боятся ходить к врачу

РИА Новости: некоторых медицинских манипуляций боятся 73% россиян

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Большинство россиян боятся медицинских манипуляций из-за болезненности процедур и тревоги по поводу возможного диагноза, но тем не менее подавляющее большинство все же посещают врачей при необходимости, а также для профилактики, говорится в исследовании "СберСтрахования", которым компания поделилась с РИА Новости.
"Зачастую люди откладывают профилактические осмотры и начало лечения из-за страха. Большинство респондентов признались, что боятся некоторых медицинских манипуляций (73%)", - сказано в исследовании. Оно проводилось в декабре 2025 года на основании опроса около 13 тысяч человек.
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
27 января, 01:36
Чаще всего страх связан с потенциальной болезненностью процедур (71%) и тревогой из-за возможного диагноза (19%), добавили аналитики.
Тем не менее, больше половины респондентов (56%) все же записываются на приём к доктору в случае болезни, а 20% - идут к врачу для профилактики ухудшений состояния. Однако 20% предпочитают самолечение и к специалисту идут только в крайнем случае, а 4% совсем не ходят к врачам.
При этом мужчины немного чаще женщин прибегают к помощи врачей для поиска причин плохого самочувствия - 58% против 54%, отметили аналитики.
Регулярно проходят чекапы - комплексные профилактические обследование организма - 52% россиян. В этом вопросе самыми ответственными оказались жители Махачкалы, где чекапы проходит 71% населения, а также Тольятти - 67% и Оренбурга - 66%. Большинство проходят диспансеризацию и обследования бесплатно по программе ОМС или в рамках ДМС. а вот за собственный счёт это делают 12% опрошенных.
"По данным нашего исследования, доля тех, кто столкнулся с ухудшением здоровья из-за несвоевременного визита к врачу, за год выросла на 7 процентных пунктов - до 16%. Это в очередной раз показывает: откладывать посещение специалистов нельзя", - обратил внимание старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
"Это особенно критично, когда мы говорим об онкологических заболеваниях, которые часто развиваются без симптомов", - добавил он.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение"
22 января, 12:01
 
