Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью и гипотонией, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

"Свеклу нельзя есть при мочекаменной болезни из-за оксалатов, стимулирующих камни, и при гипотонии из-за снижения давления", — рассказала Чистик.