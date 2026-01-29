https://ria.ru/20260129/vrach-2070891176.html
Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу
Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу
Свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью и гипотонией, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик. РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью и гипотонией, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"Свеклу нельзя есть при мочекаменной болезни из-за оксалатов, стимулирующих камни, и при гипотонии из-за снижения давления", — рассказала Чистик.
По словам врача, рекомендуется ограничить употребление этого продукта при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете и аллергии.