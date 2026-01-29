Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 29.01.2026 (обновлено: 05:54 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/vrach-2070891176.html
Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу
Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу - РИА Новости, 29.01.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу
Свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью и гипотонией, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T04:26:00+03:00
2026-01-29T05:54:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961815364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4104f4e79fad83391135a68bc40df1b6.jpg
https://ria.ru/20260123/limon-2069743078.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961815364_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_eadd81b44a8c136d8e662a3d594a16bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу

РИА Новости: свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью и гипотонией

© iStock.com / LOVE_LIFEСвекла
Свекла - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© iStock.com / LOVE_LIFE
Свекла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью и гипотонией, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"Свеклу нельзя есть при мочекаменной болезни из-за оксалатов, стимулирующих камни, и при гипотонии из-за снижения давления", — рассказала Чистик.
По словам врача, рекомендуется ограничить употребление этого продукта при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете и аллергии.
Лимоны - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть лимоны
23 января, 04:44
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала