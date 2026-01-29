https://ria.ru/20260129/vostok-2070972114.html
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 29.01.2026
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли более 350 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2026
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника
МО РФ: ВСУ потеряли более 350 военных в зоне действий "Востока" за сутки