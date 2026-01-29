Рейтинг@Mail.ru
В рамках заявочной кампании KazanForum-2026 отберут 650 волонтеров
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
10:09 29.01.2026
В рамках заявочной кампании KazanForum-2026 отберут 650 волонтеров
В рамках заявочной кампании KazanForum-2026 отберут 650 волонтеров - РИА Новости, 29.01.2026
В рамках заявочной кампании KazanForum-2026 отберут 650 волонтеров
Открыт прием заявок от волонтеров для участия в XVII Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщают организаторы. РИА Новости, 29.01.2026
республика татарстан
казань
форум
казань
2026
Новости
казань, форум
Республика Татарстан, Казань, Форум
В рамках заявочной кампании KazanForum-2026 отберут 650 волонтеров

Стартовала заявочная кампания волонтеров на KazanForum-2026

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Открыт прием заявок от волонтеров для участия в XVII Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщают организаторы.
Ежегодно волонтеры оказывают поддержку в организации официальных сессий на основной площадке МВЦ "Казань Экспо" и помогают участникам и гостям форума на отдельных объектах мероприятия.
Заявку можно оформить на сайте volunteers.dspkazan.com. В этом году будет отобрано 650 волонтеров: 580 из Казани, 70 – из других регионов страны. Традиционно, добровольные помощники будут распределены по более чем 25 функциональным направлениям и представлены в следующих категориях: волонтеры официальной программы форума; волонтеры-атташе; волонтеры сервисных направлений.
Требования к волонтерам: возраст с 16 лет, верхнего возрастного ограничения нет. Также потребуется знание английского языка на уровне intermediate и выше (в зависимости от требований функционального направления). Кроме того, приветствуется знание других иностранных языков (французский/арабский). Еще у претендентов должны быть готовность и желание помогать весь период проведения форума, а также обязательное участие во всех подготовительных этапах.
Следующий этап волонтерской программы – рекрутинг волонтеров – стартует с 10 февраля 2026 года. Кандидатам предстоит рассказать о своих интересах, навыках, опыте, пожеланиях. Рекрутер проверит уровень владения английским языком. В случае успешного прохождения собеседования, кандидату будет предложена оптимальная позиция.
Рекрутинг добровольных помощников продлится до 31 марта, а с середины апреля начнется обучение отобранных кандидатов.
В этом году KazanForum пройдет 14-15 мая.
 
Республика ТатарстанКазаньФорум
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
