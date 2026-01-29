В рамках заявочной кампании KazanForum-2026 отберут 650 волонтеров

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Открыт прием заявок от волонтеров для участия в XVII Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщают организаторы.

Ежегодно волонтеры оказывают поддержку в организации официальных сессий на основной площадке МВЦ "Казань Экспо" и помогают участникам и гостям форума на отдельных объектах мероприятия.

Заявку можно оформить на сайте volunteers.dspkazan.com. В этом году будет отобрано 650 волонтеров: 580 из Казани, 70 – из других регионов страны. Традиционно, добровольные помощники будут распределены по более чем 25 функциональным направлениям и представлены в следующих категориях: волонтеры официальной программы форума; волонтеры-атташе; волонтеры сервисных направлений.

Требования к волонтерам: возраст с 16 лет, верхнего возрастного ограничения нет. Также потребуется знание английского языка на уровне intermediate и выше (в зависимости от требований функционального направления). Кроме того, приветствуется знание других иностранных языков (французский/арабский). Еще у претендентов должны быть готовность и желание помогать весь период проведения форума, а также обязательное участие во всех подготовительных этапах.

Следующий этап волонтерской программы – рекрутинг волонтеров – стартует с 10 февраля 2026 года. Кандидатам предстоит рассказать о своих интересах, навыках, опыте, пожеланиях. Рекрутер проверит уровень владения английским языком. В случае успешного прохождения собеседования, кандидату будет предложена оптимальная позиция.

Рекрутинг добровольных помощников продлится до 31 марта, а с середины апреля начнется обучение отобранных кандидатов.