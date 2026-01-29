https://ria.ru/20260129/volodin-2070943003.html
Володин прокомментировал закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах
Володин прокомментировал закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах - РИА Новости, 29.01.2026
Володин прокомментировал закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах
Вступивший в силу закон о передаче в МВД данных о детях-иностранцах усилит контроль за иностранными гражданами и повысит прозрачность их учёта, заявил...
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Вступивший в силу закон о передаче в МВД данных о детях-иностранцах усилит контроль за иностранными гражданами и повысит прозрачность их учёта, заявил
председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вступил в силу федеральный закон, обязывающий МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов (ФЗ от 31 июля 2025 года № 314-ФЗ). Норма позволит усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность их учёта, а также будет способствовать установлению места фактического пребывания", - написал Володин
в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что, по данным МВД на начало 2026 года, в России
количество детей мигрантов уменьшилось на 25%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
По словам председателя Госдумы
, это результат системной работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства.
"Ранее во исполнение закона профильные министерства утвердили порядок, регламентирующий передачу информации между ведомствами, а именно: о постановке на миграционный учёт и снятии с него, о подаче заявления на зачисление в школу или колледж, о результатах тестирования на знание русского языка, о факте зачисления или отчисления учащегося", - добавил Володин.
Он уточнил, что помимо контроля за детьми мигрантов это даёт возможность принимать решения о нежелательности проживания в России их родителей, допускающих грубое нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания в РФ ребёнка и возможности получения им образования.
"Вступивший в силу закон - очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. А как вы считаете?", - подытожил председатель ГД.