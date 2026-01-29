Володин прокомментировал закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах

"Ранее во исполнение закона профильные министерства утвердили порядок, регламентирующий передачу информации между ведомствами, а именно: о постановке на миграционный учёт и снятии с него, о подаче заявления на зачисление в школу или колледж, о результатах тестирования на знание русского языка, о факте зачисления или отчисления учащегося", - добавил Володин.