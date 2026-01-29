Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/volodin-2070943003.html
Володин прокомментировал закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах
Володин прокомментировал закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах - РИА Новости, 29.01.2026
Володин прокомментировал закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах
Вступивший в силу закон о передаче в МВД данных о детях-иностранцах усилит контроль за иностранными гражданами и повысит прозрачность их учёта, заявил... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:43:00+03:00
2026-01-29T11:43:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20260128/komitet-2070713260.html
https://ria.ru/20260126/rossiya-2070381159.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах

Володин: закон о передаче МВД данных о детях-иностранцах усилит контроль

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вступивший в силу закон о передаче в МВД данных о детях-иностранцах усилит контроль за иностранными гражданами и повысит прозрачность их учёта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вступил в силу федеральный закон, обязывающий МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов (ФЗ от 31 июля 2025 года № 314-ФЗ). Норма позволит усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность их учёта, а также будет способствовать установлению места фактического пребывания", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Комитет Госдумы поддержал проекты по медосвидетельствованию мигрантов
Вчера, 10:54
Он отметил, что, по данным МВД на начало 2026 года, в России количество детей мигрантов уменьшилось на 25%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
По словам председателя Госдумы, это результат системной работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства.
"Ранее во исполнение закона профильные министерства утвердили порядок, регламентирующий передачу информации между ведомствами, а именно: о постановке на миграционный учёт и снятии с него, о подаче заявления на зачисление в школу или колледж, о результатах тестирования на знание русского языка, о факте зачисления или отчисления учащегося", - добавил Володин.
Он уточнил, что помимо контроля за детьми мигрантов это даёт возможность принимать решения о нежелательности проживания в России их родителей, допускающих грубое нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания в РФ ребёнка и возможности получения им образования.
"Вступивший в силу закон - очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. А как вы считаете?", - подытожил председатель ГД.
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Яровая рассказала о перечне заболеваний, на которые проверяют мигрантов
26 января, 17:44
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала