Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово
29.01.2026
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово
Аэропорт "Внуково" принял решение не вступать в торги на повышение после того, как "Шереметьево" первым выставил предложение на минимальные 66,1 миллиарда
экономика
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
https://ria.ru/20260129/mintrans-2071064981.html
Новости
ru-RU
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" принял решение не вступать в торги на повышение после того, как "Шереметьево" первым выставил предложение на минимальные 66,1 миллиарда, так как посчитал цену в 72 миллиарда высокой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Внуково".
"Международный аэропорт "Внуково" выразил готовность приобрести активы "Домодедово
", предложив за них 66 миллиардов рублей. Однако после того как аэропорт "Шереметьево
" первым выставил свое предложение, мы решили не вступать в торги на повышение. Мы не готовы платить 72 миллиарда рублей, так как считаем цену высокой", - рассказали во "Внуково".
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ.