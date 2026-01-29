Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" принял решение не вступать в торги на повышение после того, как "Шереметьево" первым выставил предложение на минимальные 66,1 миллиарда, так как посчитал цену в 72 миллиарда высокой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Внуково".