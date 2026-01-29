Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 29.01.2026 (обновлено: 21:46 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/vnukovo-2071073877.html
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово - РИА Новости, 29.01.2026
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово
Аэропорт "Внуково" принял решение не вступать в торги на повышение после того, как "Шереметьево" первым выставил предложение на минимальные 66,1 миллиарда, так... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:34:00+03:00
2026-01-29T21:46:00+03:00
экономика
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
https://ria.ru/20260129/mintrans-2071064981.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Экономика, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово

РИА Новости: Внуково не продолжил торг на повышение за Домодедово из-за цены

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" принял решение не вступать в торги на повышение после того, как "Шереметьево" первым выставил предложение на минимальные 66,1 миллиарда, так как посчитал цену в 72 миллиарда высокой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Внуково".
"Международный аэропорт "Внуково" выразил готовность приобрести активы "Домодедово", предложив за них 66 миллиардов рублей. Однако после того как аэропорт "Шереметьево" первым выставил свое предложение, мы решили не вступать в торги на повышение. Мы не готовы платить 72 миллиарда рублей, так как считаем цену высокой", - рассказали во "Внуково".
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ.
Московский международный аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Минтранс поддержит инициативы нового владельца Домодедово
Вчера, 18:41
 
ЭкономикаДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала