Рейтинг@Mail.ru
Власти Москвы рассказали об уникальной практике вывоза снега - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:56 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/vlasti-2070996593.html
Власти Москвы рассказали об уникальной практике вывоза снега
Власти Москвы рассказали об уникальной практике вывоза снега - РИА Новости, 29.01.2026
Власти Москвы рассказали об уникальной практике вывоза снега
Практика Москвы по вывозу снега с объектов дорожной сети и дворовых территорий с последующим плавлением на специализированных пунктах является уникальной,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:56:00+03:00
2026-01-29T14:56:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597313045_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_e47c1aeb1daaa7f41e7b4b72611b9940.jpg
https://ria.ru/20260129/moskva-2070996242.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597313045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78505c515007a88f1d47b32a879a7cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Россия
Власти Москвы рассказали об уникальной практике вывоза снега

Практика вывозить и плавить снег в Москве является уникальной практикой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника в Москве
Снегоуборочная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Практика Москвы по вывозу снега с объектов дорожной сети и дворовых территорий с последующим плавлением на специализированных пунктах является уникальной, сообщил в беседе с РИА Новости первый заместитель главы столичной управы района Марфино Сергей Гончаров.
"Да, на самом деле действительно так. Снег с объектов дорожной сети, дворовых территорий вывозится на снегоплавильные пункты, где в последующем плавится", - сказал Гончаров, отвечая на вопрос, является ли практика по вывозу и плавлению снега в Москве уникальной и единственной в России.
Снегоуборочная техника на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Москве непрерывно работает снегоуборочная техника
Вчера, 14:54
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала