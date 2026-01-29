Власти Москвы рассказали об уникальной практике вывоза снега

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Практика Москвы по вывозу снега с объектов дорожной сети и дворовых территорий с последующим плавлением на специализированных пунктах является уникальной, сообщил в беседе с РИА Новости первый заместитель главы столичной управы района Марфино Сергей Гончаров.

"Да, на самом деле действительно так. Снег с объектов дорожной сети, дворовых территорий вывозится на снегоплавильные пункты, где в последующем плавится", - сказал Гончаров, отвечая на вопрос, является ли практика по вывозу и плавлению снега в Москве уникальной и единственной в России.