Спикер нижегородского парламента Люлин: творчество внесет вклад в экономику

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Творческие люди способны внести важный вклад в развитие экономики Нижегородской области, заявил председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли новый закон о развитии креативных индустрий, направленный на регулирование креативного сектора экономики, который объединяет дизайн, ИT, архитектуру, издательское дело, музыку, кино и медиа. Законом предусмотрено создание в Нижегородской области инфраструктуры поддержки, включая центры креативных индустрий и креативные кластеры.

"Творческие нижегородцы способны внести важный вклад в развитие экономики региона. Развитие креативного сектора – важное и перспективное направление для современной экономики, которое может стать ощутимой точкой роста. Важно поддерживать творческих людей, чтобы их яркие и свежие идеи превращались в новые успешные проекты, продвигали в массы инновации и наши традиционные духовно-нравственные ценности, формировали предпринимательство принципиально нового уровня. Принимая закон, мы создаём основу для установления понятных правил и адресных механизмов государственной поддержки", – отметил Люлин.

При подготовке законопроекта был взят за основу модельный закон о развитии креативных индустрий, разработанный министерством экономического развития РФ.