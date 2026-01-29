Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин: творчество внесет вклад в экономику - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
15:37 29.01.2026 (обновлено: 15:46 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/vklad-2071013385.html
Спикер нижегородского парламента Люлин: творчество внесет вклад в экономику
Спикер нижегородского парламента Люлин: творчество внесет вклад в экономику - РИА Новости, 29.01.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин: творчество внесет вклад в экономику
Творческие люди способны внести важный вклад в развитие экономики Нижегородской области, заявил председатель регионального парламента Евгений Люлин. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:37:00+03:00
2026-01-29T15:46:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071017205_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec7b636c655e6d1e8c274c353a0d2a30.jpg
https://ria.ru/20260123/oblast-2069932734.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071017205_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_7b8868c8b9d9a3152ee5f0045a86a2d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Спикер нижегородского парламента Люлин: творчество внесет вклад в экономику

Люлин: творческие люди могут внести вклад в экономику Нижегородской области

© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской областиСпикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Творческие люди способны внести важный вклад в развитие экономики Нижегородской области, заявил председатель регионального парламента Евгений Люлин.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли новый закон о развитии креативных индустрий, направленный на регулирование креативного сектора экономики, который объединяет дизайн, ИT, архитектуру, издательское дело, музыку, кино и медиа. Законом предусмотрено создание в Нижегородской области инфраструктуры поддержки, включая центры креативных индустрий и креативные кластеры.
"Творческие нижегородцы способны внести важный вклад в развитие экономики региона. Развитие креативного сектора – важное и перспективное направление для современной экономики, которое может стать ощутимой точкой роста. Важно поддерживать творческих людей, чтобы их яркие и свежие идеи превращались в новые успешные проекты, продвигали в массы инновации и наши традиционные духовно-нравственные ценности, формировали предпринимательство принципиально нового уровня. Принимая закон, мы создаём основу для установления понятных правил и адресных механизмов государственной поддержки", – отметил Люлин.
При подготовке законопроекта был взят за основу модельный закон о развитии креативных индустрий, разработанный министерством экономического развития РФ.
Региональный закон направлен на определение и разграничение полномочий органов госвласти в области креативных индустрий, а также на формирование обоснований для оказания мер необходимой господдержки. Это не только финансовая помощь, но и образовательная и информационная поддержка этой сферы. Принятый закон станет основанием для принятия других правовых актов в данной сфере.
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил роль региона в Год единства
23 января, 17:21
 
Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала