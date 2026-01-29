https://ria.ru/20260129/vklad-2071013385.html
Спикер нижегородского парламента Люлин: творчество внесет вклад в экономику
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Творческие люди способны внести важный вклад в развитие экономики Нижегородской области, заявил председатель регионального парламента Евгений Люлин.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли новый закон о развитии креативных индустрий, направленный на регулирование креативного сектора экономики, который объединяет дизайн, ИT, архитектуру, издательское дело, музыку, кино и медиа. Законом предусмотрено создание в Нижегородской области инфраструктуры поддержки, включая центры креативных индустрий и креативные кластеры.
"Творческие нижегородцы способны внести важный вклад в развитие экономики региона. Развитие креативного сектора – важное и перспективное направление для современной экономики, которое может стать ощутимой точкой роста. Важно поддерживать творческих людей, чтобы их яркие и свежие идеи превращались в новые успешные проекты, продвигали в массы инновации и наши традиционные духовно-нравственные ценности, формировали предпринимательство принципиально нового уровня. Принимая закон, мы создаём основу для установления понятных правил и адресных механизмов государственной поддержки", – отметил Люлин.
При подготовке законопроекта был взят за основу модельный закон о развитии креативных индустрий, разработанный министерством экономического развития РФ.
Региональный закон направлен на определение и разграничение полномочий органов госвласти в области креативных индустрий, а также на формирование обоснований для оказания мер необходимой господдержки. Это не только финансовая помощь, но и образовательная и информационная поддержка этой сферы. Принятый закон станет основанием для принятия других правовых актов в данной сфере.