СМИ раскрыли новые подробности о смертельном вирусе Нипах
16:41 29.01.2026
СМИ раскрыли новые подробности о смертельном вирусе Нипах
Вирус Нипах, зафиксированный в Индии, может передаваться через манго, пишет Life. РИА Новости, 29.01.2026
СМИ раскрыли новые подробности о смертельном вирусе Нипах

Life: вирусом Нипах в Индии можно заразиться через манго

© Pixabay / ThaizealМанго
Манго - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Pixabay / Thaizeal
Манго . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вирус Нипах, зафиксированный в Индии, может передаваться через манго, пишет Life.
"Смертельным вирусом Нипах можно заразиться через манго. Местные уверяют, что именно этот фрукт любят "летучие лисицы", которые являются основным переносчиком вируса", — говорится в публикации.
Медработник - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением вируса Нипах в России
Вчера, 10:58
В статье отметили, что в стране ежегодно фиксируют случаи заболевания вирусом после употребления этого фрукта. Утверждается, что это происходит это из-за того, что фруктовые мыши рода Pteropus — основные его переносчики — оставляют на нем свою зараженную слюну. Вирус живет на поверхности манго до трех дней.
По данным СМИ, на долю Индии приходится почти половина мирового производства манго.
Туристам рекомендуют тщательно мыть фрукты, внимательно осматривать их кожуру и не покупать их в нарезанном виде, чтобы снизить риск заражения.
Вирус Нипах смертелен и на данный момент от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска. Его переносчиками могут быть летучие мыши, а также им можно заразиться через фрукты.
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ВОЗ оценил летальность вируса Нипах
Вчера, 03:58
 
