Вирусолог оценила вероятность пандемии вируса Нипах

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Опасности пандемии вируса Нипах, который сейчас отмечается в Индии, предварительно, нет, он распространяется на так быстро и эффективно, как коронавирус, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
"В сравнении с ковидом этот вирус не является высококонтагиозным. То есть он передается между людьми не так быстро, не так эффективно, как коронавирус. В Индии очень высокая плотность населения, и, тем не менее, каждый год регистрируется пять, ну, 10 случаев. Если бы он обладал потенциалом вызывать пандемию, то вспышки были бы намного больше", - сказала Компанец.
По ее словам, сейчас в Индии болеют несколько человек, еще 100 под наблюдением – это не такая высокая заболеваемость.
"Наверное, поэтому и вакцину еще не сделали, потому что нет такой необходимости. В рамках населения Индии даже эти 100 случаев – это капля в море. Поэтому о пандемии говорить, наверное, не приходится. За 27 лет известности этого вируса была только одна крупная вспышка, а потом очень маленькие, очень мелкие. Вирус бы уже себя проявил. Но мы не очень хорошо знаем его, поэтому полностью исключать ничего нельзя. После пандемии коронавируса мы уже дуем на воду. Но судя по всей известной истории этого вируса и похожих на него вирусов, пока нет опасности, что будет пандемия", - отметила собеседница агентства.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в РФ есть достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.