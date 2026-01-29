Первые беспроводные видеокамеры появятся на красноярских трассах

КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Первые 50 беспроводных видеокамер будут установлены в течение года на трассах регионального значения в Красноярском крае, сообщает пресс-служба краевого управления автомобильных дорог (КГКУ).

"В этом году в крае на региональных трассах установят первые 50 беспроводных камер видеофиксации. Оборудование смонтируют на обходе Красноярска, а также на дорогах Красноярск – Элита, Красноярск – Енисейск, Красноярск – Железногорск, на обходе Железногорска и других направлениях. Работу выполнят до конца года в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) позволяют выстраивать максимально эффективные сценарии управления транспортно-дорожным комплексом в городах, оптимизировать транспортные потоки, повысить пропускную способность улично-дорожной сети.

"Для работы камер видеофиксации нужно высокоскоростное подключение к интернету, которое доступно не на всех трассах. Поэтому в этом сезоне мы установим камеры с автономным анализом и обработкой информации, которые по беспроводному каналу LTE передают информацию о событиях в интеграционную платформу интеллектуальной транспортной системы", - сказал руководитель КГКУ Андрей Журавлев.