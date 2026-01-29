https://ria.ru/20260129/videokamery-2070925079.html
Первые беспроводные видеокамеры появятся на красноярских трассах
красноярск
красноярский край
красноярск
красноярский край
КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Первые 50 беспроводных видеокамер будут установлены в течение года на трассах регионального значения в Красноярском крае, сообщает пресс-служба краевого управления автомобильных дорог (КГКУ).
"В этом году в крае на региональных трассах установят первые 50 беспроводных камер видеофиксации. Оборудование смонтируют на обходе Красноярска, а также на дорогах Красноярск – Элита, Красноярск – Енисейск, Красноярск – Железногорск, на обходе Железногорска и других направлениях. Работу выполнят до конца года в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) позволяют выстраивать максимально эффективные сценарии управления транспортно-дорожным комплексом в городах, оптимизировать транспортные потоки, повысить пропускную способность улично-дорожной сети.
"Для работы камер видеофиксации нужно высокоскоростное подключение к интернету, которое доступно не на всех трассах. Поэтому в этом сезоне мы установим камеры с автономным анализом и обработкой информации, которые по беспроводному каналу LTE передают информацию о событиях в интеграционную платформу интеллектуальной транспортной системы", - сказал руководитель КГКУ Андрей Журавлев.
ИТС начали внедрять с 2020 года. В 2022 году к процессу присоединились и краевые дорожники. За три года на трассах вблизи краевого центра установлены 221 детектор транспорта, 16 автоматических дорожных метеостанций и термокос, 32 динамических информационных табло и знаков переменной информации, 130 поворотных купольных камер.