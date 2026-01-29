Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, сколько россиян играют в видеоигры - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/videoigry-2071091354.html
Эксперт рассказала, сколько россиян играют в видеоигры
Эксперт рассказала, сколько россиян играют в видеоигры - РИА Новости, 29.01.2026
Эксперт рассказала, сколько россиян играют в видеоигры
Почти каждый второй россиянин играет в видеоигры, каждый одиннадцатый является жителем Москвы, всего в России насчитывается 87 миллионов любителей игр, сообщила РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:59:00+03:00
2026-01-29T21:59:00+03:00
москва
россия
видеоигры
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/59/1489135962_0:217:3000:1905_1920x0_80_0_0_fdd524edc09d08d495a0e0327dae4b2b.jpg
https://ria.ru/20260129/ntv-2071056028.html
https://ria.ru/20260122/moshenniki-2069467598.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/59/1489135962_86:0:2915:2122_1920x0_80_0_0_3a44c32172f266d64f413c9cabf41104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, видеоигры, общество
Москва, Россия, видеоигры, Общество
Эксперт рассказала, сколько россиян играют в видеоигры

Агамова: почти половина россиян играет в видеоигры, каждый 11-й - из Москвы

© AP Photo / Invision for Ubisoft/Casey RodgersПрезентация видеоигры
Презентация видеоигры - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Invision for Ubisoft/Casey Rodgers
Презентация видеоигры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти каждый второй россиянин играет в видеоигры, каждый одиннадцатый является жителем Москвы, всего в России насчитывается 87 миллионов любителей игр, сообщила журналистам руководитель агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.
"На текущий момент в стране насчитывается 87 миллионов пользователей видеоигр. Почти каждый второй россиянин играет в игры, и каждый одиннадцатый - это москвич... Соответственно, согласно данным исследований, ежегодно россияне тратят более 380 миллиардов рублей на видеоигры. При этом почти половина из этой суммы, около 173 миллиарда рублей, - это именно на покупку игр", - сказала Агамова.
Скриншот игры Fortnite - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Стамбульская ОПГ вербовала новых членов через игры GTA и Fortnite
Вчера, 18:03
Она отметила, что данная цифра более чем в три раза превышает траты россиян на книги. Это еще один показатель того, что видеоигры являются одной из самых перспективных креативных индустрий в России. "Надо отметить, из 170 миллиардов рублей большая часть, около 70% от этой суммы, приходится на Москву - то есть в Москве тратится самое большое количество денег на это", - добавила Агамова.
Так, за пять лет, с 2019 по 2024 год, количество пользователей видеоигр выросло на треть. В 2019 году число любителей игр составляло 66 миллионов, и уже за 2024 год это количество достигло 87 миллионов. "Если мы говорим про тренды, то эксперты оценивают, что к 2035 году объем трат на видеоигры будет просто феноменальным - 544 миллиарда рублей", - подчеркнула Агамова.
Более того, московские компании генерируют почти 60% от выручки всего российского видеоигрового сектора, и в 2024 году... общий объем выручки московской индустрии в виде видеоигр составил около 104 миллиардов рублей.
"В 2024 году в мире было выпущено 85 тысяч игр, из которых 7% приблизительно разработаны в России и 5% в Москве. Таким образом, каждая 20-я видеоигра в мире выпускаются в столице", - добавила Агамова.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры
22 января, 04:23
 
МоскваРоссиявидеоигрыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала