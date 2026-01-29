Эксперт рассказала, сколько россиян играют в видеоигры

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти каждый второй россиянин играет в видеоигры, каждый одиннадцатый является жителем Москвы, всего в России насчитывается 87 миллионов любителей игр, сообщила журналистам руководитель агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

"На текущий момент в стране насчитывается 87 миллионов пользователей видеоигр. Почти каждый второй россиянин играет в игры, и каждый одиннадцатый - это москвич... Соответственно, согласно данным исследований, ежегодно россияне тратят более 380 миллиардов рублей на видеоигры. При этом почти половина из этой суммы, около 173 миллиарда рублей, - это именно на покупку игр", - сказала Агамова.

Она отметила, что данная цифра более чем в три раза превышает траты россиян на книги. Это еще один показатель того, что видеоигры являются одной из самых перспективных креативных индустрий в России . "Надо отметить, из 170 миллиардов рублей большая часть, около 70% от этой суммы, приходится на Москву - то есть в Москве тратится самое большое количество денег на это", - добавила Агамова.

Так, за пять лет, с 2019 по 2024 год, количество пользователей видеоигр выросло на треть. В 2019 году число любителей игр составляло 66 миллионов, и уже за 2024 год это количество достигло 87 миллионов. "Если мы говорим про тренды, то эксперты оценивают, что к 2035 году объем трат на видеоигры будет просто феноменальным - 544 миллиарда рублей", - подчеркнула Агамова.

Более того, московские компании генерируют почти 60% от выручки всего российского видеоигрового сектора, и в 2024 году... общий объем выручки московской индустрии в виде видеоигр составил около 104 миллиардов рублей.