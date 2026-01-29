Замглавы МИД обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с послом Саудовской Аравии в Москве Сами Ас-Садханом, стороны обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, акцентировав внимание на обстановке вокруг Ирана и ситуации в Йемене, говорится в сообщении МИД РФ.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Сами Мухаммеда Ас-Садхана по его просьбе… Состоялся заинтересованный обмен мнениями по международной и региональной проблематике с акцентом на обстановку вокруг Ирана и ситуацию в Йемене", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Отмечается, что стороны также рассмотрели актуальные вопросы развития дружественных российско-саудовских связей, включая углубление политического диалога, наращивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства и обсудили мероприятия по случаю 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.