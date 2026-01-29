Рейтинг@Mail.ru
29.01.2026

Замглавы МИД обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию вокруг Ирана
18:08 29.01.2026
Замглавы МИД обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию вокруг Ирана
Замглавы МИД обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию вокруг Ирана
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с послом Саудовской Аравии в Москве Сами Ас-Садханом, стороны обменялись мнениями по... РИА Новости, 29.01.2026
в мире, россия, саудовская аравия, иран, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Иран, Сергей Вершинин, ООН
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с послом Саудовской Аравии в Москве Сами Ас-Садханом, стороны обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, акцентировав внимание на обстановке вокруг Ирана и ситуации в Йемене, говорится в сообщении МИД РФ.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Сами Мухаммеда Ас-Садхана по его просьбе… Состоялся заинтересованный обмен мнениями по международной и региональной проблематике с акцентом на обстановку вокруг Ирана и ситуацию в Йемене", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Военные действия возобновились между армией международно признанного правительства Йемена и хуситами после того, как спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг на этой неделе заявил, что в стране снизилась военная эскалация, и ситуация относительно стабильная, хотя на юге сохраняется напряженность.
Отмечается, что стороны также рассмотрели актуальные вопросы развития дружественных российско-саудовских связей, включая углубление политического диалога, наращивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства и обсудили мероприятия по случаю 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.
