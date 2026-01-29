https://ria.ru/20260129/venesuela-2071101086.html
Авиарегулятор США отменил сообщение о рисках полетов над Венесуэлой
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило
об отмене уведомления о рисках полетов (NOTAM) над Венесуэлой и рядом других районов в Карибском регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто.
"FAA отменило четыре уведомления NOTAM в Карибском регионе, включая одно, связанное с Венесуэлой, а также предупреждения, затрагивавшие воздушное пространство над районами полетной информации Кюрасао, Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Пиарко. Эти NOTAM были выпущены в качестве предупредительной меры и больше не являются необходимыми", - говорится в сообщении регулятора в соцсети X.
Управление выпустило уведомление по Венесуэле в конце ноября, объясняя эту меру усилением военной активности вокруг латиноамериканской страны.