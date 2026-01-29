Рейтинг@Mail.ru
Авиарегулятор США отменил сообщение о рисках полетов над Венесуэлой - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/venesuela-2071101086.html
Авиарегулятор США отменил сообщение о рисках полетов над Венесуэлой
Авиарегулятор США отменил сообщение о рисках полетов над Венесуэлой - РИА Новости, 29.01.2026
Авиарегулятор США отменил сообщение о рисках полетов над Венесуэлой
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об отмене уведомления о рисках полетов (NOTAM) над Венесуэлой и рядом других районов в Карибском... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T23:44:00+03:00
2026-01-29T23:44:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
faa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba9bd132768a7cdc675b8b5e6db6fd45.jpg
https://ria.ru/20260129/venesuela-2070889797.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce10391eca3c557e90abc67f7399fa52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, faa
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, FAA
Авиарегулятор США отменил сообщение о рисках полетов над Венесуэлой

FAA отменило уведомление о рисках полетов над Венесуэлой

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об отмене уведомления о рисках полетов (NOTAM) над Венесуэлой и рядом других районов в Карибском регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто.
"FAA отменило четыре уведомления NOTAM в Карибском регионе, включая одно, связанное с Венесуэлой, а также предупреждения, затрагивавшие воздушное пространство над районами полетной информации Кюрасао, Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Пиарко. Эти NOTAM были выпущены в качестве предупредительной меры и больше не являются необходимыми", - говорится в сообщении регулятора в соцсети X.
Управление выпустило уведомление по Венесуэле в конце ноября, объясняя эту меру усилением военной активности вокруг латиноамериканской страны.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Родригес приняла присягу вооруженных сил Венесуэлы
Вчера, 03:50
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампFAA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала