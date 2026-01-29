Авиарегулятор США отменил сообщение о рисках полетов над Венесуэлой

"FAA отменило четыре уведомления NOTAM в Карибском регионе, включая одно, связанное с Венесуэлой, а также предупреждения, затрагивавшие воздушное пространство над районами полетной информации Кюрасао, Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Пиарко. Эти NOTAM были выпущены в качестве предупредительной меры и больше не являются необходимыми", - говорится в сообщении регулятора в соцсети X.