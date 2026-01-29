WP: возвращение Мачадо в Венесуэлу несет риски для Белого дома

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Возвращение оппозиционерки Марии Корины Мачадо в Венесуэлу несет в себе риски для планов Белого дома по стабилизации ситуации в боливарианской республике и созданию условий для притока туда инвестиций американских нефтяных компаний, сообщает газета Washington Post со ссылкой на преподавателя Тулейнского университета Дэвида Смилде.
По мнению Смилде, приезд Мачадо на родину может вызвать протестную активность, столкновения на улицах, а это противоречит политике экономической нормализации, которую пытается реализовать администрация президента США Дональда Трампа.
Издание утверждает, что операция против президента Венесуэлы Николаса Мадуро по признанию американского руководства была нацелена на получение контроля над ресурсами этой страны, а не на демократизацию политического режима. В этой связи газета отмечает, что возглавляющая правительство в Каракасе уполномоченный президент Дельси Родригес удостоилась за свой прагматизм одобрительных оценок со стороны администрации Трампа, которая, в свою очередь, отказалась назвать сроки возвращения Мачадо.
Одновременно с этим издание сообщает, что в ходе закрытой встречи с конгрессменами США Мачадо попросила их довести до сведения Трампа, что она хочет вернуться Венесуэлу как можно скорее.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что гораздо больше года.