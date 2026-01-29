Родригес приняла присягу вооруженных сил Венесуэлы

МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Боливарианские национальные вооруженные силы FANB и органы гражданской безопасности Венесуэлы официально присягнули уполномоченному президенту страны Дельси Родригес, которая официально приняла на себя полномочия главнокомандующего.

"Мы признаем абсолютное подчинение и присягаем на верность гражданке Дельси Родригес Гомес как уполномоченному президенту Боливарианской Республики Венесуэла, нашему главнокомандующему", - заявил вице-президент по вопросам обороны и суверенитета, главнокомандующий FANB Владимир Падрино Лопес в ходе мероприятия, которое транслировал телеканал VTV.

Церемония прошла на территории Военной академии Венесуэлы в комплексе Форт Тиуна в Каракасе . В ходе мероприятия Родригес получила знаки отличия главнокомандующего, в том числе жезл командования Боливарианской национальной армии - символ власти, ответственности и военного руководства, а также меч Освободителя Симона Боливара как исторический символ независимости и суверенитета страны. После этого подразделения FANB прошли торжественным маршем в честь исполняющей обязанности президента.

Выступая перед военнослужащими и силовыми структурами, Дельси Родригес объявила о создании национального органа по защите и кибербезопасности Венесуэлы, который будет подчинен Совету вице-президентов, и призвала научное и военное сообщество объединить усилия для защиты киберпространства страны.

Она также заявила о запуске политического национального диалога в рамках программы "демократического сосуществования и мира", подчеркнув, что он открыт для всех венесуэльцев, "которые искренне любят страну", и будет вестись без какого-либо внешнего вмешательства. При этом Родригес предупредила, что власти не допустят действий, направленных на подрыв мира и стабильности в республике.

Выступая перед военными и силовыми структурами, уполномоченный президент призвала обеспечить "максимальное взаимодействие и эффективность" для выработки в течение 100 дней четких ориентиров новой системы национальной обороны "в условиях совершенного гражданско-военно-полицейского единства". Вооруженные силы и структуры безопасности остаются, по ее словам, ключевой опорой мира и внутренней стабильности страны.

Родригес объявила о перезапуске социальной миссии Negro I для поддержки семей военнослужащих и запуске новой программы "Хранители Родины", направленной на поддержку сотрудников органов гражданской безопасности и полиции.