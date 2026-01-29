Рейтинг@Mail.ru
Родригес приняла присягу вооруженных сил Венесуэлы - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/venesuela-2070889797.html
Родригес приняла присягу вооруженных сил Венесуэлы
Родригес приняла присягу вооруженных сил Венесуэлы - РИА Новости, 29.01.2026
Родригес приняла присягу вооруженных сил Венесуэлы
Боливарианские национальные вооруженные силы FANB и органы гражданской безопасности Венесуэлы официально присягнули уполномоченному президенту страны Дельси... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T03:50:00+03:00
2026-01-29T03:50:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
симон боливар
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067100122_365:74:2285:1154_1920x0_80_0_0_98f3e2ba52590feffdf31613f13a1d53.jpg
https://ria.ru/20260127/ssha-2070644157.html
https://ria.ru/20260129/reuters-2070883806.html
https://ria.ru/20260129/venesuela-2070886143.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067100122_643:29:2191:1190_1920x0_80_0_0_8cebf58c86b1e3c46d48fffd0e748714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, симон боливар, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Симон Боливар, Силия Флорес
Родригес приняла присягу вооруженных сил Венесуэлы

Армия Венесуэлы присягнула уполномоченному президенту Родригес

© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Боливарианские национальные вооруженные силы FANB и органы гражданской безопасности Венесуэлы официально присягнули уполномоченному президенту страны Дельси Родригес, которая официально приняла на себя полномочия главнокомандующего.
"Мы признаем абсолютное подчинение и присягаем на верность гражданке Дельси Родригес Гомес как уполномоченному президенту Боливарианской Республики Венесуэла, нашему главнокомандующему", - заявил вице-президент по вопросам обороны и суверенитета, главнокомандующий FANB Владимир Падрино Лопес в ходе мероприятия, которое транслировал телеканал VTV.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Родригес
27 января, 20:49
Церемония прошла на территории Военной академии Венесуэлы в комплексе Форт Тиуна в Каракасе. В ходе мероприятия Родригес получила знаки отличия главнокомандующего, в том числе жезл командования Боливарианской национальной армии - символ власти, ответственности и военного руководства, а также меч Освободителя Симона Боливара как исторический символ независимости и суверенитета страны. После этого подразделения FANB прошли торжественным маршем в честь исполняющей обязанности президента.
Выступая перед военнослужащими и силовыми структурами, Дельси Родригес объявила о создании национального органа по защите и кибербезопасности Венесуэлы, который будет подчинен Совету вице-президентов, и призвала научное и военное сообщество объединить усилия для защиты киберпространства страны.
Она также заявила о запуске политического национального диалога в рамках программы "демократического сосуществования и мира", подчеркнув, что он открыт для всех венесуэльцев, "которые искренне любят страну", и будет вестись без какого-либо внешнего вмешательства. При этом Родригес предупредила, что власти не допустят действий, направленных на подрыв мира и стабильности в республике.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
США передают Венесуэле танкер, конфискованный в январе, сообщили СМИ
01:38
Выступая перед военными и силовыми структурами, уполномоченный президент призвала обеспечить "максимальное взаимодействие и эффективность" для выработки в течение 100 дней четких ориентиров новой системы национальной обороны "в условиях совершенного гражданско-военно-полицейского единства". Вооруженные силы и структуры безопасности остаются, по ее словам, ключевой опорой мира и внутренней стабильности страны.
Родригес объявила о перезапуске социальной миссии Negro I для поддержки семей военнослужащих и запуске новой программы "Хранители Родины", направленной на поддержку сотрудников органов гражданской безопасности и полиции.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мачадо заявила о скором возвращении в Венесуэлу
02:18
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроСимон БоливарСилия Флорес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала