Штаб-квартиру Совета мира могут разместить в Вашингтоне, пишут СМИ
19:32 29.01.2026
Штаб-квартиру Совета мира могут разместить в Вашингтоне, пишут СМИ
Штаб-квартиру Совета мира могут разместить в Вашингтоне, пишут СМИ
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Путин
Штаб-квартиру Совета мира могут разместить в Вашингтоне, пишут СМИ

AP: штаб-квартиру Совета мира по Газе могут разместить в Вашингтоне

Флаги США
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность размещения штаб-квартиры "Совета мира" по Газе в здании в Вашингтоне, в котором ранее находилась некоммерческая организация Институт мира США (USIP), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на четырех чиновников из администрации.
Чиновники заявили агентству, что по данному вопросу проводятся серьезные обсуждения. Однако они подчеркнули, что пока не было принято окончательного решения по поводу размещения административных работников совета.
Президент США Дональд Трамп после подписания устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Участие в Совете мира по Газе подтвердили 27 стран
28 января, 17:19
«
"Администрация Трампа рассматривает возможность размещения штаб-квартиры "Совета мира"... в здании Вашингтона, в котором ранее находился Институт мира США", - говорится в публикации агентства.
Ассошиэйтед Пресс напоминает, что в прошлом году администрация Трампа уволила всех сотрудников Института мира США и забрала себе его здание. Здание было переименовано в Институт мира имени Дональда Трампа, однако его юридический статус находится в спорном состоянии.
«
"Слухи о том, что Трамп планировал использовать здание для "Совета мира", начали появляться после того, как его администрация использовала логотип Совета на фоне изображения здания USIP", - добавляет агентство.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трамп получит всеобъемлющие полномочия в Совете мира по Газе, пишет NYT
27 января, 21:32
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир Путин
 
 
