Штаб-квартиру Совета мира могут разместить в Вашингтоне, пишут СМИ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность размещения штаб-квартиры "Совета мира" по Газе в здании в Вашингтоне, в котором ранее находилась некоммерческая организация Институт мира США (USIP), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на четырех чиновников из администрации.
Чиновники заявили агентству, что по данному вопросу проводятся серьезные обсуждения. Однако они подчеркнули, что пока не было принято окончательного решения по поводу размещения административных работников совета.
"Администрация Трампа рассматривает возможность размещения штаб-квартиры "Совета мира"... в здании Вашингтона, в котором ранее находился Институт мира США", - говорится в публикации агентства.
"Слухи о том, что Трамп планировал использовать здание для "Совета мира", начали появляться после того, как его администрация использовала логотип Совета на фоне изображения здания USIP", - добавляет агентство.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.