11:30 29.01.2026
Уроки по предпринимательству провели в российских школах
Уроки по предпринимательству провели в российских школах
твой бизнес
александр исаевич
твой бизнес – новости
александр исаевич, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Александр Исаевич, Твой бизнес – новости
Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости.Профориентационные занятия по предпринимательству прошли для учеников 6-11-х классов во всех школах России в рамках курса внеурочной деятельности "Россия – мои горизонты", который помогает определиться с выбором будущей профессии, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Сценарии занятий, видеоролики, а также методические рекомендации по их проведению разработаны Фондом гуманитарных проектов, Российским обществом "Знание", Корпорацией МСП и Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпросвещения России.
"В рамках деятельности Агентства по поддержке молодежного предпринимательства мы выступили инициаторами создания профориентационных уроков в рамках курса "Россия - мои горизонты" по предпринимательству. Формирование культуры предпринимательства является важным элементом системного развития и поддержки самореализации молодежи", – отметил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно.
Он добавил, что цель курса — сформировать у подрастающего поколения адекватное восприятие предпринимательства как перспективной карьерной траектории.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, открытие своего бизнеса часто слишком романтизируется молодежью и воспринимается больше, как возможность делать, что хочется, а не как ответственность за свое дело.
"Поэтому на этапе профориентации важно поддержать интерес к предпринимательству со всеми его рисками, сложностями и ответственностью, с которыми ежедневно сталкиваются предприниматели. В то же время именно предприниматели не только воплощают свои мечты в реальность, но и находят решения, которые делают нашу жизнь лучше", - сказал он.
Исаевич также отметил, что для лучшего восприятия школьниками информации о тонкостях предпринимательской деятельности была выбрана игровая форма занятий. Они смогли найти новые пути развития бизнеса, разобраться, какие направления усиливать, как масштабировать бизнес и как формировать экосистему услуг и продуктов.
"Внеурочное занятие "Россия деловая: предпринимательство и бизнес", показывает школьникам, что бизнес — это не только экономические показатели, но и возможность создавать полезные решения для людей, развивать родные города и регионы. Это важный шаг к тому, чтобы каждый ученик мог увидеть себя в роли создателя, новатора, человека, способного превратить идею в реальный проект, полезный для общества и страны", – прокомментировал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, руководитель проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" Иван Есин.
Еженедельный курс занятий "Россия – мои горизонты", реализуемый федеральным оператором Единой модели профориентации "Билет в будущее" — Фондом гуманитарных проектов, направлен на профориентацию школьников, знакомство с современными профессиями, а также на изучение выдающихся достижений России. Занятия проходят по четвергам для школьников 6–11-х классов.
 
Твой бизнесАлександр ИсаевичТвой бизнес – новости
 
 
